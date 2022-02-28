Глава Министерства иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что в ближайшее время Великобритания полностью заморозит активы всех российских банков.

Об этом Лиз Трасс заявила в понедельник, 28 февраля, выступая в британском парламенте, пишет ТАСС.

"В ближайшие дни мы введем полное замораживание активов всех российских банков, рассчитывая координировать свои действия с нашими союзниками", - сказала Лиз Трасс.

Напомним, что США и ЕС рассматривали возможность блокировки доступа отдельных банков и компаний России от платежной системы (по ссылке - что такое SWIFT и чем грозит отключение).

Ранее "Страна" сообщала, что министры иностранных дел 27 стран Евросоюза одобрили решение полностью закрыть воздушное пространство ЕС для России, а кроме того одобрили и отключение отдельных банков России от SWIFT.

Также мы писали, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, с какими трудностям столкнулись страны Запада при составлении санкций в отношении России.

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