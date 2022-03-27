Зеленский рассказал об оккупированном, но непокоренном российскими войсками городе Славутич. Видео
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российским военным, несмотря на оккупацию, так и не удалось покорить город Славутич в Киевской области. Местные жители вышли с протестами против оккупации и акциями в поддержку Украины.
Об этом Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении в субботу, 26 марта.
"Сегодня мы были все вместе с тобой, Славутич, на твоих улицах, в твоем протесте, и все вместе оккупантам говорили одно: идите домой, пока еще можете ходить. Российские захватчики вошли в Славутич и встретили там такую же реакцию, как и на юге нашей страны, как и на востоке нашей страны", - заявил Зеленский.
Президент добавил, что Украина едина в стремлении жить свободно и независимо, и каждый день, куда оккупанты зашли, пока что, показывает, что страна имеет исторические корни и моральную основу на всей своей территории.
Напомним, что мэр Славутича Юрий Фомичев в комментарии "Стране" рассказал об обстановке в городе.
Также мы писали, что мэр Славутича рассказал об итогах переговоров с российскими военными.
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