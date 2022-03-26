В Славутич, что в Киевской области, недалеко от Чернигова, вошли российские войска. Они захватили мэра города, Юрия Фомичева, люди вышли на мирный протест против оккупантов. Местные жители передают, что на данный момент чиновника отпустили, он выступил перед жителями.

По словам мэра, россияне заявили, что в городе будет покой, пока не будет военных Украины и город остается под украинским флагом. У жителей будет возможность уехать, а также военные РФ пообещали привезти свою гуманитарку и провести переговоры по ротации работников на ЧАЭС.

Оккупанты попросили мера, чтобы население сдало автоматическое оружие, также они заберут оружие из военкомата и полиции.

Россияне якобы сказали, что после обеда уедут из города и оставят только один блокпост.

Сегодня, 26 марта, продолжаются боевые действия в Украине. В нашем онлайне — обстановка в городах и на фронте.

Мы проанализировали, что произошло за месяц войны и когда она может закончиться.

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