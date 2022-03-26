Россия может попытаться "отрезать" украинские силы, действующие в восточной части Донбасса, и будет использовать это как козырь в войне - надо полагать, на переговорах с Киевом о мире.

Об этом пишет Reuters.

Представители Минобороны США считают, что Россия может переключиться на более ограниченные цели после того, как столкнулась с сопротивлением в Украине.

Чиновники говорят, что США наблюдают, как российские силы становятся более агрессивными в районе Донбасса, который они явно делают приоритетным в своих целях.

О том, что одна из главных целей России - окружение группы украинских войск на Донбассе и далее - контроль над всей территорией Донецкой и Луганской областей, "Страна" писала уже неоднократно.

А сегодня Минобороны РФ как бы в подтверждение заявило, что планов штурмовать города вне Донбасса и не было изначально, а бои за Киев, Харьков, Николаев и другие города - это лишь отвлекающий манёвр для решения задачи выхода на границы Донецкой и Луганской областей.

Так ли это было изначально на самом деле, либо приоритеты поменялись по ходу - отдельный вопрос. Но это ещё раз показывает, какое большое значение в России придают боям на Донбассе.

К слову, Reuters полагает, что заявленный Москвой акцент на Донбассе неслучаен и сделан специально, чтоб затем была возможность заявить об успехе "спецоперации".

"Переосмысление целей России может помочь президенту Владимиру Путину заявить о спасительной победе", - пишет Reuters.

Напомним, в ЕС уверены, что Россия не хочет переговоров об окончании войны, и назвали решающие сроки для войны в Украине.

Война в Украине продолжается уже второй месяц. "Страна" следит за тем, что происходит на фронте и в городах, в обновляемом материале.

Вторжение РФ в Украину началось 24 февраля. Мы подробно рассказывали, что происходило в Украине 24 марта, на 29-й день войны. В Европе проходили саммиты НАТО, "Большой семерки" и Евросоюза. В Харьковской области продолжились бои за Изюм, в Черниговской области россияне пытались штурмовать город Славутич, крупным успехом ВСУ стал ракетный удар по Бердянскому порту. Украина сообщила, что из строя был выведен большой десантный корабль РФ.

Также "Страна" разбиралась, что произошло за месяц войны в Украине и когда она может закончиться.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как в дальнейшем могут развиваться события в Украине.