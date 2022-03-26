Город Славутич, что на границе с Киевской и Черниговской областями, ближе к Чернигову, с 25 марта находится в блокаде российских войск.

Городские власти объявили комендантский час и запретили горожанам выходить на улице. Однако утром в социальных сетях пронеслось сообщение, что телеграмм-канал горсовета Славутича кем-то взломан, так как там появилась информация об отмене комендантского часа и призыв всем выходить на митинг.

Скриншот: Telegram/Славутицька міська рада

Люди вышли на митинг на центральную площадь города и протестовали против оккупации. В город вошла российская бронетехника.

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