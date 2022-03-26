Украинская разведка совместно с лесниками и охотниками готовит "мощную партизанскую борьбу" в тылу российских войск.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью американскому изданию The Nation.

"Наши воины, наши спецназовцы, даже наши охотники начнут охоту на врага в лесах с винтовками. Я скажу, что скоро наступит весна, леса зазеленеют, и для агрессора откроется настоящий ад", – уточнил Буданов.

В интервью он сравнил планы украинской разведки с партизанским движением во Вьетнаме и Афганистане.

Война в Украине продолжается уже второй месяц. "Страна" следит за тем, что происходит на фронте и в городах, в обновляемом материале.

Вторжение РФ в Украину началось 24 февраля. Мы подробно рассказывали, что происходило в Украине 24 марта, на 29-й день войны. В Европе проходили саммиты НАТО, "Большой семерки" и Евросоюза. В Харьковской области продолжились бои за Изюм, в Черниговской области россияне пытались штурмовать город Славутич, крупным успехом ВСУ стал ракетный удар по Бердянскому порту. Украина сообщила, что из строя был выведен большой десантный корабль РФ.

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