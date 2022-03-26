Российская Федерация для подкрепления своих сил в Украине перебрасывает силы из Абхазии и Южной Осетии.

Об этом заявил Пентагон со ссылкой на свои последние оценки разведки, сообщает Washington post.

"Теперь у нас есть признаки того, что они привлекают силы из Грузии", - сказал высокопоставленный представитель министерства обороны США на условиях анонимности в соответствии с основными правилами, установленными администрацией Байдена.

"Российские войска, которые базируются в Грузии. У нас нет точного числа", - сказал источник.

Война в Украине продолжается уже второй месяц. "Страна" следит за тем, что происходит на фронте и в городах, в обновляемом материале.

Вторжение РФ в Украину началось 24 февраля. Мы подробно рассказывали, что происходило в Украине 24 марта, на 29-й день войны. В Европе проходили саммиты НАТО, "Большой семерки" и Евросоюза. В Харьковской области продолжились бои за Изюм, в Черниговской области россияне пытались штурмовать город Славутич, крупным успехом ВСУ стал ракетный удар по Бердянскому порту. Украина сообщила, что из строя был выведен большой десантный корабль РФ.

Также "Страна" разбиралась, что произошло за месяц войны в Украине и когда она может закончиться.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как в дальнейшем могут развиваться события в Украине.