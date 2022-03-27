Зеленский рассказал, что дал украинским войскам в Мариуполе право выбора - продолжать воевать за город или выйти оттуда без оружия, как предлагали россияне.

Это следует из его ответа на вопросы российских журналистов.

"Я им говорю, что я все понимаю, ребят, мы обязательно вернемся… Но если вы чувствуете, что вам нужно [там] быть — и вы чувствуете, что так правильно, и что вы можете выжить, сделайте это.

Я понимаю, как это выглядит для военного. Они сказали, что… Но я им дал это право выбора. Они сказали: "Мы не можем [покинуть город]. Тут раненные люди. Мы не бросим раненых". Мало того, они сказали: "Мы не бросим убитых", - пояснил Зеленский.

Напомним, что Зеленский заявил российским журналистам, что согласен на нейтральный статус Украины.

Также мы писали, что Зеленский не одобрил предложение Польши о вводе миротворцев в Украину.

Сегодня, 27 марта, тридцать второй день продолжаются боевые действия в Украине. Читайте в нашем онлайне об обстановке в городах и на фронте.

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