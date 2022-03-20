Министерство обороны России предложило украинским войскам в окружённом Мариуполе сложить оружие в обмен на возможность выйти из города.

Завтра с 9 до 11 часов утра по киевскому времени украинским военным предлагается выйти из Мариуполя без оружия по согласованному маршруту. Россия обещает сохранить им жизнь.

Перед этим, в 8:30 утра, предлагается начать режим тишины, который должны объявить обе стороны. Россия предлагает в это время украинским военным поднять белые флаги, а войска РФ и "ДНР" поднимут красные по всей линии соприкосновения.

Ответа от Киева на своё предложение россияне ждут до 5 часов утра (видимо, до 4-х по украинскому времени).

Реакции Украины на это предложение пока нет.

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