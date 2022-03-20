Сегодня, 20 марта, идет 25-й день войны. В телеграм-канале "Политика Страна" — карта боевых действий, главные новости, фото и видео.

В этом онлайне следим за событиями в городах Украины, переговорном процессе, публикуем аналитику. Материал обновляется.

12:03 Российские потери по данным Генштаба ВСУ.

11:58 В Киевской области запретили посещать леса.

Запрещен въезд в леса региона (кроме транзитных путей) транспортных средств и другой самоходной техники, сообщает Вышгородская РГА в Facebook.

Во время военного положения леса разрешено посещать лишь представителям ВСУ, Госпогранслужбы, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Нацгвардии, СБУ, СВР, УГО, МВД, других органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и тем, кто работает в лесном хозяйстве.

11:28 93% граждан Украины опрошенных соцгруппой «Рейтинг» верят в то, что Украина сможет отразить нападение России. Из них 72% абсолютно уверены в этом, а 21% - скорее уверены.

Уверенных в победе больше всего на западной Украине, меньше всего - на востоке.

11:26 Глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан обратился к бизнесменам и общественности с просьбой помочь найти Тойоты. "Нужны тойоты, любые пикапы и грузовики бортовые! Много грузовиков Ман, Ивеко и много Тойот!Это обеспечит нашу победу! Нам нужна война Тойот!" - написал он у себя на странице в ФБ.

В комментарии "Стране" он объяснил смысл своей просьбы.

"Джипы и любые подержанные пикапы это быстрые и маневренные машины, они могут работать для нужд передовых групп, которые будут выезжать и как пчелиный роль жалить на передовых участках", - сказал Корбан.

11:19 Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" отреагировала на решение СНБО и Зеленского запретить ее деятельность на время военного положения. Его в ОПЗЖ назвали "незаконным политическим рейдерством".

"Единственное объяснение такого шага власти – незаконное политическое рейдерство и недобросовестная политическая борьба со своим главным оппонентом. Вместо политического диалога, поиска компромисса и путей объединения страны власть сделала ставку на рейдерство, запугивание, репрессии и расправу над своими оппонентами", - сообщила пресс-служба ОПЗЖ.

Руководство ОПЗЖ призвало всех депутатов, членов и активистов партии продолжать работу. А также заявило о намерении оспаривать решение о запрете деятельности политсилы.

11:13 Мариупольский горсовет сообщает, что несмотря на нестихающие обстрелы, за неделю из Мариуполя на частном транспорте эвакуировались 39 426 человек

"За последнюю неделю, несмотря на то, что фактически режима тишины не было, по открытому коридору "Мариуполь – Бердянск – Запорожье" выехало более 39 тысяч мариупольцев. Люди вырывались из блокадного Мариуполя на собственном транспорте", - сообщает горсовет в Telegram-канале.

По информации горсовета, всего более 8 тысяч легковых машин выехали из города в сторону Бердянска, откуда потом поехали в Запорожье. Для тех, кто по разным причинам не мог самостоятельно продолжить движение, организовали эвакуацию автобусами из Бердянска в Запорожье.

11:00 На переговорах между воюющими Украиной и Россией наибольшее сближение замечено по вопросу нейтралитета Киева - то есть фактическом отказе от намерений присоединиться к НАТО в обмен на предоставление четких гарантий безопасности. Об этом можно судить по заявлениям обеих сторон.

Однако, похоже, наметившаяся договоренность не всем по душе в украинском истеблишменте, а также на Западе.

В последние дни сразу несколько политиков сделали заявления против возможной схемы окончания войны "отказ от НАТО в обмен на мир".

Что это значит с точки зрения перспектив переговоров разбиралась "Страна".

10:31 Напоминаем график эвакуационных поездов из Киева, Харькова, Днепра и Краматорска на сегодня, 20 марта.

10:30 В МИД Турции заявляют, что в ходе украинско-российских переговоров наблюдается сближение позиций обеих сторон по важным и критическим вопросам.

"Наблюдается сближение позиций обеих сторон по важным и критическим вопросам. В частности, мы видим, что они почти совпадают по первым четырем пунктам. Некоторые вопросы нужно решать на уровне руководителей", - заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью Hurriyet.

Также он заявил, что если стороны не отступят от нынешних позиций, то есть надежда на прекращение огня.

"Есть открытые каналы между лидерами. Это теперь известно", - добавил Мевлют Чавушоглу.

10:28 В сети появились фото и видео последствий боев у пункта пропуска "Новотроицкое" в Донецкой области. Разрушено здание Центра предоставления административных услуг, повреждены модули, в которых работали пограничники.

Судя по видео, КПВВ сейчас находится под контролем "ДНР" и российских войск.

10:18 Губернатор Черниговской области о ситуации в регионе.

09:35 Вчера утром, 19 марта, известный одесский журналист, главред сайта "Таймер" Юрий Ткачев оставил на своём телеграм-канале такую запись: "За мной пришли, было приятно пообщаться".

С тех пор других сообщений до сих пор у него на телеграмм-канале нет.

Супруга Юрия Ткачева Оксана рассказала "Стране", что утром 19 марта к ним домой пришла с обыском СБУ. После чего Юрий сразу был задержан. Сейчас находится в изоляторе временного содержания и в воскресенье (то есть сегодня) ему должны объявить подозрение.

"Сейчас Юрий находится в изоляторе, на сегодня ему назначен допрос, есть договоренность с адвокатом, он будет присутствовать при этом. По словам адвоката, сегодня ему будет предъявлено подозрение. Как только вчера был закончен обыск, Юрию сообщили, что он задержан. Ему дали одеться и сразу же после этого увели", - сказала супруга Ткачева.

"Четкой и конкретной информации, что Юрия задержат у нас не было, но какие-то подозрения, конечно, были. Они были на протяжении всего времени после первого обыска, который произошел ещё в 2015 году. Но Юрий принял решение, что он не будет уезжать, не будет скрываться от СБУ. Ничего противозаконного он не делал, он перед законом абсолютно чист. При обыске у нас якобы нашли взрывчатку (в баке для белья), но понятно, что взрывчатка была подброшена.

Ничего подобного не могло быть в квартире. Я вечером проводила стирку, перебирала белье в корзине, никаких пакетов там не было. И вдруг вчера утром они там появились. Это какой-то абсурд. Юра намерен отстаивать свою невиновность", - заявила жена Ткачева.

Также Оксана прокомментировала появление новых телеграм-каналов, якобы связанных с ее мужем.

"По поводу тех каналов, которые появились, я официально заявляю, что у Юры не было ни малейшей возможности доступа к интернет-ресурсам, с момента, как СБУ вошли в квартиру. Никаких новых каналов, созданных позднее вчерашнего утра быть не может. Все что создано - это фейк", - сказала "Стране" Оксана.

09:33 Информация от Мариупольского горсовета для тех жителей города, кто находится в Бердянске. Колонна автобусов для их эвакуации выедет из Бердянска в 11:00.

09:23 Ирина Верещук рассказывает о гуманитарных коридорах 20 марта.

Согласовано 7 маршрутов.

Ирина Верещук рассказала о 7 маршрутах гуманитарных коридоров, согласованных на сегодня.

Донецкая область

- из города Мариуполь в Запорожье



Автобусы для мариупольцев будут ждать на площади перед городским спорткомплексом в Бердянске с 09:30. Отправление в Запорожье - в 11:00.



В Бердянске продолжают дозаправлять частные автомобили мариупольцев, двигающиеся по маршруту. Адреса для дозаправки: ул.Кабельщиков, 132а и ул.Мелитопольское шоссе, 87б



Также организована транспортировка в Бердянск и Запорожье для мариупольцев, которые приедут сегодня.



Киевская область

- из села Бобрик в Бровары

Место сбора – Дом культуры на улице Шевченко, 2.

Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.



- из села Тарасовка в Бровары

Место сбора – на улице Девятое января, 6.

Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.



- из города Бородянка в город Белая Церковь

Место сбора – улица Центральная, 331.

Автобусы для эвакуации будут отправлены из города Малин.

Харьковская область

Из города Харькова будут отправлены гуманитрные грузы для города Волчанск и поселков Рогань и Новая Рогань.

В эти населенные пункты планируется доставка продуктов и медикаментов.

09:05 Дочь пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова крайне «расстроена» введенными против нее санкциями.

"Мне кажется это совершенно несправедливым и необоснованным. Я была очень удивлена, потому что странно вводить санкции в отношении человека, которому 24 года и который не имеет никакого отношения к ситуации. Я расстроена, потому что я люблю путешествовать и люблю разные культуры. Я – гражданка мира, и не могу с этим ничего поделать", – заявила в интервью Business Insider Елизавета Пескова.

09:00 Мариупольский горсовет сообщает, что российские войска нанесли 19 марта бомбовый удар по школе искусств в Левобережном районе.

Как заявляет горсовет, в бомбоубежище школы находилось около 400 человек.

Сейчас здание полностью разрушено. Под завалами остаются люди. Число пострадавших на данный уточняется.

08:54 Вчерашнее вечернее видео из Мелитополя. Как сообщают, это российские танки отправляются в восточном направлении. То есть, в сторону Донбасса.

08:52 США предложили Турции передать С-400 Украине, пишет Reuters.

Ранее Турция купила С-400 у России.

08:25 Глава МИД Китая Ван И сделал новые заявления по Украине и России.

Дипломат сказал, что его страна находится "на правильной стороне истории", выступая против антироссийских санкций.

Также Китай не рассматривает поставки оружия Москве, о чем ранее заявляли официальные лица США.

Пекин собирается и дальше придерживаться независимой позиции по Украине. А роль США в этом конфликте считает дестабилизирующей.

08:23 В результате обстрела Индустриального района Харькова погибли 5 мирных жителей, среди них – 9-летний мальчик, сообщили в полиции Харьковской области.

08:17 Бывший украинский нардеп Олег Царев, прибывший в Украину с российскими войсками, обратился к Юрию и Александру Вилкулам, которые сейчас возглавляют Кривой Рог.

Он предложил им "пойти на сотрудничество с российской армией".

Царев заявил, что когда состоял с Вилкулами в Партии регионов, они "имели прорусские взгляды". И призвал их "сохранить город и жизни криворожан".

По его словам, армия РФ уже стоит под Кривым Рогом.

Вилкул-младший на это ответил так: "Пошел на х@й, предатель, вместе со своими хозяевами!"

07:57 Ночью в городе Каменка-Бугская Львовской области загорелась ратуша.

Обстрел это или просто пожар - пока не сообщается.

07:45 Видео ночного обращения Зеленского, в котором он запретил 11 политических партий, включая одну парламентскую - ОПЗЖ.

07:07 Картинки апокалипсиса в Мариуполе. Посреди города стоит брошенная красная "Тесла".

Видимо, в условия отсутствия электричества это авто теперь не сгодится даже для эвакуации.

07:01 За минувшие сутки в Рубежном от обстрелов погибло три человека, из них двое детей.

Об этом заявил губернатор Сергей Гайдай.

Рубежное сейчас штурмуют силы "ЛНР" и российские военные.

06:55 Утренняя сводка Генштаба ВСУ.

06:45 Вчера Зеленский также подписал указ "О единой информационной политике в условиях военного положения".

Там говорится, что теперь все информационные телеканалы должны круглосуточно показывать марафон "Єдині новини #UАразом".

Это решение СНБО, которое вводит в действие президент.

В этом решении говорится, что вводится "единая информационная политика".

Она "реализуется путем объединения всех общенациональных телеканалов", на которых есть новостные передачи и аналитика.

Теперь их объединят "на единой информационной платформе стратегической коммуникации – круглосуточном информационном марафоне Единые новости #UАразом"", - говорится в решении СНБО.

Реализация указа возлагается на Нацраду по вопросам ТВ.

То есть теперь ни один общественно-политический телеканал не сможет выпускать своих передач.

06:36 СНБО и Зеленский запретили на время военного положения деятельность следующих партий:

— "Оппозиционная платформа — за жизнь",

— "Партия Шария",

— "Наши",

— "Оппозиционный блок",

— "Левая оппозиция",

— "Союз левых сил",

— "Держава",

— "Прогрессивная социалистическая партия Украины",

— "Социалистическая партия Украины",

— партия "Социалисты",

— "Блок Владимира Сальдо".

Официальная причина - "связи с Российской Федерацией".

Текста указа на сайте президента пока нет. О запрете Зеленский рассказал в своем ночном видеообращении.