Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил "Стране", что очередной раунд переговоров с Россией состоится завтра, 21 марта.

"Да, конечно. Завтра утром. Следующий раунд. До этого шла крайне интенсивная работа в рабочих подгруппах", - сообщил Подоляк.

Напомним, что о предполагаемом возобновлении переговоров между Украиной и Россией сказал и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире национального телемарафона.

Ранее "Страна" сообщала, что стали известны пункты возможных соглашений между Украиной и Россией по "денацификации".

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