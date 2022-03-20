Переговоры между украинской и российской делегациями могут возобновиться в понедельник, 21 марта.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире национального телемарафона.

Арестович сослался на слова члена украинской переговорной делегации и советника главы ОП Михаила Подоляка.

"Цитируя Михаила Подоляка, переговоры могут возобновиться завтра", - сказал Арестович.

Ранее "Страна" сообщала, что Арестович призвал украинцев не впадать в уныние и фатализм.

В Украине уже 25-й день продолжается война. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала основные события вчерашнего дня: Беларусь вывезла из Украины своих дипломатов, Россия заявила об использовании в Украине новейшего гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал", а Зеленского продолжили критиковать за антинатовскую риторику.

Кроме того, мы рассказывали, как аграрии накануне посевной ищут семена, удобрения и топливо и выйдут ли они вообще в поля.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних новостях о ситуации на фронте и вокруг украинско-российских переговоров.