Вскоре многие украинцы могут почувствовать апатию и психологическую усталость от войны, но поддаваться фаталистическим мыслям нельзя, так как именно этого враг и ждет.

Об этом сообщил Советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По словам советника, главные признаки психологической усталости от постоянного пребывания в стрессовых условиях - апатия и разочарование. Арестович добавил, что вскоре может быть еще тяжелее, так как войска РФ возобновят попытки наступательных операций.

Влияние психологического состояния может сказаться на восприятии очередных боев, чем противник незамедлительно воспользуется на информационном фронте. Усугубить ситуацию также могут тяжелая ситуация в Мариуполе и "зрада" вокруг возможного отказа президента Украины Владимира Зеленского от перспективы вступления в НАТО.

Стоит отметить, что накануне Верховный главнокомандующий принял невозможность Украины присоединиться к Североатлантическому Альянсу, который отказался закрыть небо над нашей страной. Все эти факторы активно разгоняются в СМИ. По данным источников в "Европейской солидарности", - намеренно.

Напомним, главнокомандующий украинскими вооруженными силами Украины Валерий Залужный в Facebook раскритиковал политиков, которые разгоняют "зраду".

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