Главнокомандующий украинскими вооруженными силами Украины Валерий Залужный в Facebook раскритиковал политиков, которые разгоняют "зраду".

Главнокомандующий опроверг, что "готовится сдача страны".

"Своими безответственными заявлениями, вроде, противник что-то вроде бы без проблем взял или что якобы готовится сдача страны, вы оскорбляете наших воинов. Силы обороны героически противостоят противнику, которого называли второй армией в мире. Мы остановили противника по всем направлениям. Мы нанесли им такие потери, которых они никогда не видели и не могли представить", - написал Залужный.

"Не унижайте наших защитников своими "экспертными оценками". Это ведь не вы сейчас на первой линии обороны. И не ваши дети", - упрекнул Залужный. Он призвал критиков идти служить в армию и "не раскалывать страну".

Тема "зрады" в украинских социальных сетях крутится недавно. Так, 16 марта в издании Financial Times появилась новость о том, что Украина и Россия договорились о перемирии из 15 пунктов, которые гарантируют вывод войск РФ на границы, которые были до 24 февраля и военный нейтралитет Киева.

Это заявление быстро опровергла как украинская, так и российская сторона. Ведь для обоих сторон эти компромиссы кажутся болезненными: Россия желает "денацификации", признания русского вторым государственным в добавок к признанию "ЛДНР" в границах областей и признания Крыма российским.

После этого экс-министр обороны Анатолий Гриценко написал пост о том, что Банковая якобы ведёт дело к "капитуляции" на переговорах с Россией. А после этого Арестович гневно ответил всем, кто критикует Зеленского из-за возможного отказа от курса на вступление в НАТО (не подтвержденного ни одним официальным источником).