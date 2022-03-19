Советник главы Офиса президента Алексей Арестович гневно ответил политикам, критикующим президента Украины Владимира Зеленского из-за отказа от НАТО. Пост появился в Facebook.

"Когда Порошенко вбивал эту норму в Конституцию, это видео и масса предыдущих видео с теми же разъяснениями давно были записаны и выложены публично. Тогда вы кричали "псих", сегодня – "предатель". Но я вам открою маленький секрет. Причина не в том, что кто-то псих или предатель. Причина в том, что вы - трусы и дятлы. В сумме это даёт "д@лбоебы", - говорится в сообщении.

Более того, Арестович обозвал таких людей "ссы*унами и при*урками", не имеющих ни мозгов, ни совести.

"Слабаки, которые боятся встретиться с реальностью, как она есть, и пытаются закамлать ее танцами с бубнами. Она, реальность, шлёт их на хер, но они все равно лезут и лезут, как мыши на кактус. И чем вы отличаетесь от россиян в Чернобаевке, зомби? И в своих ссыкливых визгах, бесконечно цитирующие Лаврова, но не собственного Верховного, своей же, воюющей страны", - добавил он.

Война в Украине продолжается уже 24-й день. "Страна" следит за деблокадой Мариуполя, переговорами с Россией и другими важными вещами в обновляемом материале.

Также мы подробно рассказывали об итогах и главных событиях вчерашнего дня.

Вчера "Страна" писала о том, чем закончились переговоры Байдена и Си Цзиньпина, на которых обсуждалась судьба Украины.

Кроме того, мы разбирались, почем аренда во Львове после угроз отбирать жилье у жадных владельцев, а также в том, как украинских беженцев принимают в Венгрии.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о блокаде Мариуполя и о том, как продвигаются переговоры между Украиной и РФ.