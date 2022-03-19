В ООН опасаются, что война в Украине может вызвать "ураган голода" по всему миру. Об этом сказал генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш в Твиттере.

"Война в Украине уже нарушает цепочки поставок и вызывает стремительный рост цен на топливо, продукты питания и транспорт. Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить ураган голода и крах глобальной продовольственной системы", - написал Антонио Гуттериш.

Мы рассказывали о том, что мировой рынок зерна лихорадит из-за войны в Украине. С начала войны пшеница на международных биржах взлетела в цене на 40% и уже приближается к 400 долларам за тонну. Экспорт из Украины сейчас фактически заблокирован из-за войны. Плюс правительство на днях ввело лицензирование на отгрузки зерновых. И неизвестно, что в этом году удастся вырастить Украине из-за военных действий, которые часто разворачиваются в полях.

Война в Украине продолжается уже 24-й день. "Страна" следит за деблокадой Мариуполя, переговорами с Россией и другими важными вещами в обновляемом материале.

Также мы подробно рассказывали об итогах и главных событиях вчерашнего дня.

Вчера "Страна" писала о том, чем закончились переговоры Байдена и Си Цзиньпина, на которых обсуждалась судьба Украины.

Кроме того, мы разбирались, почем аренда во Львове после угроз отбирать жилье у жадных владельцев, а также в том, как украинских беженцев принимают в Венгрии.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о блокаде Мариуполя и о том, как продвигаются переговоры между Украиной и РФ.