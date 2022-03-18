В США не видят, что Россия перебрасывает добровольцев из Сирии для участия в войне против Украины.

Об этом заявил в пятницу на брифинге для журналистов глава Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи.

"Вы спросили про наемников и рекрутирование в Сирии. Мы видим мало свидетельств рекрутирования в Сирии, чтобы перебросить людей в Украину", - сказал военачальник.

"Я не говорю, что этого не может произойти. Не говорю, что один, двое, трое или четверо не отправились (из Сирии в Украину - ред.). Однако мы не видим крупномасштабных усилий, направленных на это", - отметил Маккензи.

В зону оперативной ответственности СЕНТКОМ входят, в частности, Ближний Восток, Южная и Центральная Азия.

Отметим, что впервые о сирийских наемниках сказала газета The Wall Street Journal 7 марта. По словам издания, российские войска вербуют сирийцев, которые имеют опыт в уличных боях. А некоторые сирийские бойцы уже проходят подготовку в России.

11 марта появилась информация, что Путин согласился с привлечением "добровольцев" с Ближнего Востока на войну в Украину. А уже 14 марта Генштаб ВСУ написал что в Россию начали прибывать первые отряды наемников из Сирии для войны против Украины.