Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин после разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что отношения Америки и Китая все еще остаются напряженными из-за тупика, созданного Дональдом Трампом.

"Отношения США и КНР еще не вышли из тупика, созданного при Трампе, наоборот, сталкиваются с еще большими вызовами, особенно из-за Тайваня", - сказал Си Цзиньпин.

Кроме того, председатель КНР добавил, что "США и НАТО должны установить диалог с Россией и учесть ее обеспокоенность для устранения "подлинных причин кризиса в Украине".

Напомним, что Джо Байден намерен попросить председателя КНР повлиять на президента РФ Владимира Путина с тем, чтобы прекратить войну в нашей стране.

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