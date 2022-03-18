Президент США Джо Байден намерен попросить председателя КНР Си Цзиньпина повлиять на лидера РФ Владимира Путина с тем, чтобы прекратить войну в Украине.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на первого заместителя американского госсекретаря Уэнди Шерман.

"Мы надеемся, что он (Си Цзиньпин - Ред.) выбирает здесь правильную сторону истории", - сказала Шерман.

Ранее мы писали, что Джо Байден намерен в пятницу, 18 марта, в телефонном разговоре предупредить Си Цзиньпина о том, что Пекин будет нести ответственность в случае оказания поддержки Москве применительно к ситуации вокруг Украины.

Война в Украине продолжается уже 23-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте, эвакуацией и переговорами в обновляемом материале.

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