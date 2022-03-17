Президент США Джо Байден, вчера назвавший со второй попытки президента России Владимира Путина "военным преступником", сегодня назвал его "кровавым диктатором" и "чистейшим головорезом".

"Кровавый диктатор, чистейший головорез, который ведет аморальную войну против народа Украины", - сказал Байден.

Год назад тот же Джо Байден дал интервью, в котором согласился с утверждением, что Владимир Путин "убийца". Прозвучало это после публикации доклада разведки, в котором Россию обвиняли во вмешательстве в американские выборы.

Напомним, что Сенат США единогласно принял резолюцию об осуждении Путина как военного преступника.

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