Госдеп США сделал несколько важных заявлений относительно Украины, Китая, России и антироссийских санкций.

1. США надеются отменить многие санкции против РФ в случае прекращения ею войны и восстановления суверенитета Украины.

2. США будут принимать меры в отношении стран, помогающих России уходить от санкций или становящихся "гаванью" для ее финансовых средств

3. Штаты сигнализировали КНР о последствиях поддержки России в ситуации по Украине для двусторонних связей и отношений с союзниками Вашингтона.

Напомним, Си Цзиньпин после разговора с Байденом заявил, что война в Украине не выгодна ни одному человеку в мире.

Война в Украине продолжается уже 23-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте, эвакуацией и переговорами в обновляемом материале.

Также мы подробно рассказывали об итогах и главных событиях вчерашнего дня.

"Страна" писала о том, что происходит сейчас в осажденном Мариуполе и как выживают его жители.

Кроме того, мы разбирались, какой вариант нейтралитета Украины обсуждают на переговорах с Россией.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что происходит на фронте и как продвигаются переговоры между Украиной и РФ.