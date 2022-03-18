Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что активная фаза войны закончится через 2-3 недели. И в апреле киевляне, которые эвакуировались из города, смогут вернуться в Киев.

"Активная фаза почти завершена под Киевом, Харьковом, Сумами и Черниговом. Даже если они (россияне - Ред.) где-то нашкребут какие-то резервы, попытаются перейти в наступление, то все равно, все закончится их поражением. Ну просто на неделю это или на десять дней еще продлится. Я думаю, что середина апреля, конец апреля - уехавшие киевляне смогут возвращаться домой", - заявил Арестович.

Напомним, ранее Арестович прогнозировал утихание боевых действий в Украине через месяц-полтора.

Также мы писали, что Арестович заявил, что не позднее мая, а может быть и гораздо раньше, Киев и Москва подпишут мирный договор. После этого в Кремле заявили, что не хотят давать прогнозы заранее, так как для этого нужно дождаться результатов, "о которых можно информировать общественность".

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