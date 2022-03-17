После того, как советник Офиса президента Алексей Арестович призвал украинцев вести "рельсовую войну", генпрокуратура Беларуси возбудила против него уголовное дело.

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Дело в том, что в своем призыве Арестович призвал портить рельсы не только на временно оккупированной территории Украины, но и на территории Республики Беларусь, чтобы российские войска не могли получать подкрепления через железнодорожное сообщение. Поэтому Генпрокуратура республики открыла дело по ч.3 ст.361 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

"Установлено, что подозреваемый не позднее 17 марта 2022 года записал и разместил в глобальной компьютерной сети Интернет видеоролик с публичными призывами к совершению актов терроризма и диверсий на объектах Белорусской железной дороги, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", - сообщили в ведомстве.

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