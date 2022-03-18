Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом заявил, что США и Китай должны не только развивать двусторонние отношения, но и брать на себя международную ответственность.

Китайский лидер также добавил, что "противостояние и конфликт в Украине не выгодны ни одному человеку", и что мир и безопасность - "ценнейшие сокровища международного сообщества".

Ранее мы писали о том, что Джо Байден намерен попросить председателя КНР повлиять на президента РФ Владимира Путина с тем, чтобы прекратить войну в нашей стране.

Война в Украине продолжается уже 23-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте, эвакуацией и переговорами в обновляемом материале.

Также мы подробно рассказывали об итогах и главных событиях вчерашнего дня.

"Страна" писала о том, что происходит сейчас в осажденном Мариуполе и как выживают его жители.

Кроме того, мы разбирались, какой вариант нейтралитета Украины обсуждают на переговорах с Россией.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что происходит на фронте и как продвигаются переговоры между Украиной и РФ.