Сенатор США Элизабет Уоррен подаст законопроект о биткоин-санкциях против России.

Об этом Уоррен сообщила в Twitter.

"Мы не можем позволить Путину и его приспешникам скрывать свое богатство и уклоняться от экономических санкций с помощью криптовалюты", - написала она.

Документ позволит американскому Минфину запрещать криптовалютным биржам, находящимся под юрисдикцией США, обрабатывать транзакции с участием адресов, связанных с россиянами.

Также он даст президенту право применять вторичные санкции к иностранным биржам, которые ведут дела с подсанкционными лицами, компаниями, учреждениями.

Ранее "Страна" сообщала, что США изучают возможность ограничения доступа России к обороту криптовалюты.

Также мы писали, что ЕС расширил санкции против России и Беларуси. Ограничения коснутся морского сектора и криптовалют.

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