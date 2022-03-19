Премьер-министр Денис Шмыгаль в пятницу, 18 марта, сделал пять главных заявлений об экономических нововведениях в Украине.

Государство будет напрямую закупать у украинских производителей ключевые социальные продукты: "Эти продукты будут бесплатно с завтрашнего дня раздаваться людям в тех городах, которые уже оказались в окружении или находятся на линии боевых действий". На время военного состояния бизнес переходит на декларативный принцип работы: "Подал документы через портал "Дия" и, не дожидаясь решения государственного органа, начинаешь работать". Правительство снимает все ограничения по программе 5-7-9. Любой украинский бизнес, которому необходима поддержка, сможет получить кредит на льготных условиях. С этого момента максимальная сумма кредита для бизнеса увеличивается до 60 млн грн. На время военного положения и месяц после его завершения ставка по кредитам будет 0%. После войны – ставка не более 5%. Правительство приняло решение о максимальном упрощении всех таможенных процедур: "Никаких бумаг на таможне, по декларативному принципу, без всяких препятствий".

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