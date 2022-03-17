Швейцарская компания Nestle отказалась уйти с рынка РФ, которая развязала войну с Украиной.

"Поговорил с CEO Nestle Марком Шнайдером о неэтичности работы компании в России. К сожалению, не нашел понимания", - сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Nestlé производит растворимый кофе, минеральную воду, шоколад, мороженое, бульоны, молочные продукты, детское питание, корм для домашних животных, фармацевтическую продукцию и косметику. Основные торговые марки - KitKat, Maggi, Nescafe, Nesquik, Nestea.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал 26 крупных западных компаний уйти с рынка РФ. Среди них - "Ашан", "Метро", "Байер" и другие.

Война в Украине продолжается уже 22-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом онлайне.

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