Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал крупные западные компании, которые до сих пор не ушли из России, сделать это.

Об этом он заявил в ходе брифинга.

По состоянию на 14 марта 209 западных компаний полностью вышли из РФ и прекратили взаимодействие с российскими партнерами, 378 ограничили работу частично.

"Мы этим (частичным прекращением) недовольны, мы знаем эти компании, знаем их трюки, маневры с попытками остаться на рынке РФ и будем их дожимать", - заявил Кулеба.

Также глава МИД Украины выделил отдельно 26 компаний, которые остаются на российском рынке. Среди них:

торговые сети Leroy Merlin, Metro, Auchan, Spar;

автотовары Pirelli и Bridgestone Tires;

отели Accor и Intercontinental;

компании машиностроения: OTIS Worldwide, Honeywell, Mohawk Industries, Arconic;

косметические компании: Oriflame, Kimberly-Clark, Koti, Ecco, Salvatore Ferragamo;

компания, занимающееся табачной продукцией, Philip Morris;

пищевая промышленность и рестораны Papa John's и Kellogg;

медицинская компания Bayer;

банки: Raiffeisen, OTP Bank, City Group, Société Generale, UniCredit, Intensa Sanpaolo".

Также стоит добавить, что в реальности не ушла с российского рынка Coca-Cola (в компании сказали, что не будет инвестировать в маркетинг).

О том, что остается на российском рынке заявил и Danon.

Министр также публично призвал украинских и западных потребителей наказать этот бизнес бойкотированием. "Я еще раз призываю их покинуть российский рынок как можно быстрее, а остальные правительства и потребители бойкотировать эти компании, пока они не прекратят работу в России", - заявил Кулеба.

Напомним, ранее ушедшим из РФ иностранным компаниям российские власти пригрозили банкротством.

Также мы писали, что в России хотят национализировать десятки иностранных компаний, которые ушли из страны.

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