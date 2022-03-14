Предприятия иностранных компаний, которые уходят из России, могут быть подвергнуты механизму банкротства в период от 3 до 6 месяцев. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Россия хочет, чтобы иностранные компании продолжали работать в стране", – сказал Силуанов.

Также министр высказал мнение, что уход зарубежных компаний из России не принесет выгоды никому.

Напомним, заместитель председателя Совета Федерации России, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак предложил национализировать фабрики, принадлежащие иностранцам, которые прекратили работу в РФ в знак протеста против вторжения России в Украину. Также мы сообщали, что Верховная Рада проголосовала за национализацию активов РФ.

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