В СМИ появилась информация, что российская торговая сеть по продаже косметики Компания Л’Этуаль, которой управляет компания "Алькор и Ко", принадлежащая кипрскому офшору Letu Holdings закрывает все свои магазины в России и останавливает онлайн торговлю.

Однако позже в самой компании эту информацию опровергли. Опровержение появилось в официальном инстаграм-аккаунте компании.

Стоит отметить, что сеть состояла более чем из 900 магазинов, и в 2020 году была вторым по выручке розничным продавцом косметики и парфюмерии в России.

В компании около 12 тысяч человек сотрудников.

Ранее мы писали, что перед 8 марта Louis Vuitton закрыл магазины в России из-за войны в Украине.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.