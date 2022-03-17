Война сильно ударила по системе здравоохранения Украины.

С 24 февраля многие больницы работают с перебоями, а попасть к нужному врачу удается далеко не всем. Что и понятно - приоритет отдан лечению раненных в ходе боевых действий.

Плюс из-за массовой миграции украинцев "сломалась" медицинская логистика — пройти по цепочке от семейного врача до узкого специалиста зачастую просто нереально, если пациент находится в другом городе. "Но разъехались не только пациенты, а и врачи, что еще больше усложняет ситуацию",— говорит руководитель Агентства медицинского маркетинга Юрий Чертков.

ООН уже оценила ситуацию в нашей системе здравоохранения как критическую, а ВОЗ опасается массового всплеска болезней, в том числе, инфекционных.

Впрочем, пока больницы перестраиваются на работу в военное время, украинцы лечатся онлайн. Уже работает несколько медицинских чатов, где можно проконсультироваться с врачами в удаленном режиме, и к докторам выстраиваются очереди.

"Многие люди разъехались по селам, на болезни, понятно, никто не рассчитывал, запаса лекарств нет. Поэтому сейчас от врача нужен не только диагноз, но и схема лечения тем, что есть под рукой, вплоть до народных средств", — рассказала нам врач-педиатр из Киева Марина, которая лечит детей "по удаленке".

Разбирались, что сейчас происходит с украинской медициной, и как люди могут получить врачебную помощь.

"Медицина — на грани коллапса"

С начала войны украинская медицина попросту "зависла" — многие больницы, в том числе, частные, закрылись или резко уменьшили прием пациентов, стали переносить на неопределенное время плановые операции и т.д.

"Разъехались по стране и за границу не только пациенты, но и врачи. И во многих медучреждениях получилось так, что принимать стало практически некому, особенно это коснулось консультаций узких специалистов",— говорит Чертков.

В населенных пунктах, попавших в эпицентр боевых действий, ситуация вообще патовая — попасть к врачу попросту нереально.

"На днях было совместное заявление ООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и UNFPA. В ней говориться о последствиях войны для медицинской системы Украины и звучит призыв к ключевым структурам ООН помочь нашей стране, чтобы не допустить коллапса в медицине.

Риски действительно очень большие. В Украине за время войны родилось больше 4300 детей, 80 тысяч беременных женщин родят в течение ближайших трех месяцев. Запасы кислорода и медицинских изделий, включая те, которые необходимы для медицинской помощи при осложненных родах,— на опасно низком уровне. С начала войны повреждено 117 больниц, часть из них не подлежат восстановлению. Враг обстрелял больше 40 машин экстренной помощи. Есть угроза остановки закупок лекарств. На 34 млн долларов приобретены препараты для тяжело больных пациентов, но они до сих пор не поставлены", — рассказала нам нардеп, член парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Стефанишина.

Как в войну деньги ходят за пациентами

Впрочем, словам Стефанишиной, говорить о полной остановке отечественной медицины все же нельзя.

"Медучреждения получают финансирование. С начала войны они получили больше 14 млрд. В частности, порядка 5 млрд перечислено специализированным учреждениям за пролеченных пациентов в январе и феврале, 6,5 млрд — за март. Почти миллиард получили 25 центров экстренной медпомощи за готовность предоставлять услуги в марте, больше 2 млрд — первичное звено.

Также правительство упростило много процессов. К примеру, НСЗУ теперь будет платить медучреждениям ежемесячно фиксированную сумму, они не обязаны подавать отчеты для оплаты, также НСЗУ не будет учитывать внесение записей в электронную систему здравоохранения. Эти нововведения будут действовать до отмены военного положения в стране, и позволят медучреждениям быстро получать деньги",— говорит Стефанишина.

В Минздраве анонсировали возможность продолжать лечение для хронически больных пациентов (к примеру, с онкологией) в других регионах, куда они уехали, спасаясь от войны.

Стефанишина отмечает, что Минздрав также планирует отменить понижающие коэффициенты для семейных врачей (они действовали, если доктора набирали больше пациентов, чем предусматривает квота— Ред). Это связано с повышенной нагрузкой на семейных врачей. При этом доплачивать за вакцинацию от коронавируса врачам будут уже после войны.

При этом Стефанишина признает — доступ к медпомощи в войну для украинцев существенно усложнился.

"Происходит перераспределение нагрузки на "спокойные" регионы на катастрофического роста потребностей в специфических вмешательствах, связанных с войной (в частности, по ранениям). Медперсонала не хватало и в мирное время, сейчас же дефицит еще больше обострился. Медреформа и принцип "деньги ходят за пациентом" — не совсем подходят для войны. Срочно нужно вводить порядок мобилизации всех ресурсов медицины и менять законодательство в части расширения полномочий органов власти на местах, медицинской и фармацевтической логистики и финансирования. Что касается обеспечения медучреждений, то пока ситуацию немного сглаживает гуманитарка, но далеко не везде", — отметил заместитель председателя правления Всеукраинского врачебного общества Константин Надутый.

Лечатся онлайн, вспоминают бабушкины рецепты

Украинцы же спасаются сейчас как могут. Многие лечатся "по дистанционке". С начала войны запустилось несколько врачебных чатов и групп (в Фейсбуке, Телеграм, в частности, "Медицина для всех", "Лікарі Києва" и др.), где можно получить онлайн-консультацию докторов разного профиля. Их популярность стремительно растет (новые каналы за несколько дней собирают десятки тысяч подписчиков).

Схема следующая — человек пишет в общий чат свои жалобы (нередко пациенты прилагают фото, скажем, кожной сыпи), его "берет под наблюдение" конкретный врач, при необходимости назначает дополнительные анализы или дообследование, ставит диагноз и дает рекомендации по лечению.

Часть чатов — полностью бесплатная для пациентов, но есть и платные консультации (врач просит сбросить на карту 200-400 гривен или "сколько не жалко).

"Обращается много людей, которые разъехались по селам, и доступа к больнице просто нет, также пишут те, кто уехал в Европу. Там медицинская страховка для украинских беженцев предусмотрена, но люди все же не спешат ею пользоваться, в частности, опасаются, что не смогут объяснить врачу, что их беспокоит, так как не знают языка. Поэтому первым делом консультируются с нашими врачами онлайн, особенно если ситуация не критическая. Большинство жалоб — простуды, пищевые расстройства, также многие просят откорректировать лечение хронических болезней. Основная сложность сейчас в дефиците лекарств. Человеку рекомендуешь список препаратов, а он говорит — ничего нет, и купить негде. Тогда начинаем от обратного — выясняем, что еще осталось в домашней аптечке и можно ли его применить в данной ситуации. К примеру, был случай, когда у ребенка долгое время держалась температура, а под рукой у мамы оказался только парацетамол для взрослых. Поэтому в домашних условиях делали "сироп" — рассчитывали дозировку, концентрацию препарата и др. В ход идут также рецепты народной медицины",— рассказала нам врач-педиатр Марина, которая проводит консультации онлайн в одном из медицинских чатов.

"Если нет другого варианта, дистанционные консультации врачей могут быть выходом из ситуации. Ведь они действительно могут спасти кому-то жизнь. Бесплатную консультацию пациенты могут получить также в контакт-центре Минздрава (по номеру 0800 602019)",— говорит Стефанишина.

И все же врачи бьют тревогу. Говорят, недоступность медицины и профилактических обследований может грозить всплеском заболеваний, в том числе в запущенной форме, уже в ближайшее время.

Напомним, ранее "Страна" разбиралась, как меняются условия труда для украинцев.

Также мы подробно писали о том, как в Украине на время войны поменяли налоги и на что могут рассчитывать украинцы.