Мужчины призывного возраста, которым с 25 февраля запрещен выезд из Украины на время военного положения, часто пытаются обойти закон и попасть в Европу.

Напомним, что речь идет о гражданах Украины от 18 до 60 лет.

При этом выехать они хотят по ряду причин, даже не связанных с мобилизацией (она в Украине далеко не тотальная, призывают в основном резервистов или добровольцев).

Основная причина - люди уезжают из своих городов от войны, а в безопасных регионах резко не хватает жилья. Поэтому многие отправляют свои семьи за границу, но сами остаются в стране и либо возвращаются в обстреливаемые города, либо пытаются найти жилье на западе страны, которого уже фактически нет в свободном доступе.

Поэтому многие пытаются всеми правдами и неправдами таки выехать за рубеж - либо к своим семьям, либо ради статуса переселенца, который сейчас дают в ЕС украинцам практически без проволочек. Тем более, что мужчинам в Европе легче устроиться на работу (зачастую украинцам предлагается тяжелый физический труд, где нужна мужская сила). А значит с мужчиной семье легче заработать средства к существованию.

Пограничники сообщают, что для этого в ход идут поддельные документы, взятки, тайные тропы на границе и даже попытки прикинуться женщиной.

Собрали свежие истории о том, как украинские мужчины пытаются нелегально прорваться через границу.

Тысячи долларов в обмен на выезд

Один из способов, которым мужчины призывного возраста пытаются выехать из Украины - это дать взятку на границе. Пограничникам предлагают суммы в пределах от 3 до 10 тысяч долларов.

Об одном из последних таких случаев пограничники сообщили 14 марта. В пункте пропуска "Рава-Русская" на границе с Польшей деньги им предлагали двое украинцев 28 и 29 лет.

"Предлагали 5 000 долларов и 3 450 долларов, 8500 гривен, чтобы избежать мобилизации и убежать за пределы Украины" сообщили пограничники.

Пытавшихся выехать мужчин передали Нацполиции.

Ранее мы писали о том, что пройти за взятку все же удается.

"На границе под шумок гребут деньги - продолжают пропускать за взятки бегущих в Европу мужчин - за 5-7 тысяч долларов", - рассказал нам источник во львовской СБУ.

Схема такая: у границы ищут "решалу", у которого на границе все схвачено, и тот проводит. Себе берет 1-2 тысячу долларов, остальное - пограничникам.

Цена вопроса зависит от решалы (они называют разные тарифы), от того, насколько серьезные у того "концы" на кордоне. В основном в приграничных селах у каждого второго на границе служит брат-сват-кум.

Правда, местные активисты, с которыми не делятся решалы, открыли на них охоту. Например, в Мостиске Львовской области в навале марта поймали двух таких дельцов, привязали к столбу, а затем увели в военкомат.

"Блондинка" под прикрытием

13 марта пограничники сообщили о самом оригинальном способе, которым пытались прорваться заграницу.

В пункте пропуска "Порубное" границу с Румынией собирался перейти 30-летний киевлянин, который выдавал себя за женщину. Он переоделся в женскую одежду, накрасился, надел парик. С собой вез ребенка.

Пограничникам он предъявил паспорт жены. Но афера не удалась и его разоблачили.

Теперь ему придется отвечать по статье 336 УК Украины (уклонение от мобилизации). За это грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

Также мужчину привлекли к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы.

Киевлянин выглядел не слишком убедительно в роли женщины

Судя по фото пограничников, мужчина пытался пройти по украинскому паспорту супруги. Возможно, она собиралась выехать, используя загранпаспорт.

Тем временем в сети постят сторис молодого человека, который утверждает, что прошел границу с Молдовой и сейчас находится в Кишиневе, поскольку пограничники его приняли за женщину. Почему они при этом не проверяли документы, он не пояснил.

"Тяжелые роды" и другие липовые бумажки

Нередко выехать пытаются по поддельным документам. Так, на днях на границе обнаружили мужчину, комиссованного... из-за тяжелых родов. Случай произошел в пункте пропуска "Могилев-Подольский" на границе с Молдовой.

53-летний мужчина предъявил военный билет, в котором значилось, что он снят с военного учета в 2009 году. При этом причина снятия была датирована прошлым годом. В "документе" говорилось, что комиссия признала мужчину непригодным к военной службе по ст. 73 приказа Министерства Обороны Украины № 402 от 14.08.2008 года, то есть "Беременность, роды и послеродовой период, их последствия" с отметкой "а" - с осложненным течением.

Мужчину передали в полицию, чтобы разобрать была ли это ошибка или использование поддельных документов, за которое Уголовный Кодекс предусматривает до 2 лет ограничения свободы.

Но пока ситуация выглядит так, что люди, продавшие парню документ, изрядно над ним подшутили.

В Измаильском погранотряде на выходных остановили двух украинцев 26 и 29 лет, которые предъявили поддельные справки о непригодности к военной службе. Они были выполнены кустарным способом, а печати органа выдачи напечатаны на принтере.

В еще одном пункте Одесской области, в Белгород-Днестровском, два молодых человека в возрасте чуть за 30, пытаясь пересечь границу, показали поддельные временные удостоверения военнообязанных с отметкой о непригодности к службе.

После того как пограничники разоблачили фальшивки, их владельцы признались, что купили удостоверения в Одессе, отдав за них по 500 долларов.

Владельцы фальшивых документов не смогли попасть Молдову.

Тайными тропами

Пытаются пересечь границу и тайными тропами. В основном такие сообщения касаются границы с Молдовой.

На выходных пограничники Могилев-Подольского в Винницкой области задержали сразу 11 мужчин призывного возраста. Они прибыли из разных регионов Украины и планировали добраться до Молдовы вне пунктов пропуска через Днестр.

Задержанные при пересечении границы в районе Могилев-Подольского

Кстати, такой способ выбрали сын и внук известной певицы Софии Ротару, которые в ночь на 8 марта пытались добраться до Молдовы на лодке, но были задержаны. Их сопровождал проводник с молдавской стороны. Инцидент произошел в районе города Могилев-Подольский.

Также на днях в Черновицкой области недалеко от границы с Молдовой задержали трех мужчин: двух граждан Украины призывного возраста и 38 летнего гражданина Молдовы. Последний был их проводником, который организовал схему переправы.

Задержанные на границе с Молдовой

Сколько проводник взял за услуги пограничники не сообщили, но до этого сообщалось о жителе Хмельницкой области, который успел заработать на 25 уклонистах 100 тысяч долларов, обещая переправу через молдавскую границу. То есть по 4 тысячи долларов с человека.

Его задержали и объявили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через госграницу (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Как будут решать эту проблему?

Тем временем на одной из крупнейших в Европе платформ цифровой демократии - сайте Openpetition - появилась петиция к президенту Владимиру Зеленскому об отмене ограничения по выезду за границу для мужчин 18-60 лет без военного опыта.

Вопрос этот поднимают уже не в первый раз. Пока не совсем понятно, почему мужчин без военного опыта заперли в стране.

Массовой мобилизации не проводится, хотя она и объявлена. Очевидно, что поставить под ружье большую часть мужского населения страны нереально - нет столько оружия, да и необходимости от людей, которые не имеют никакого военного опыта, в армии особо нет. При этом есть отдельные попытки раздавать повестки приехавшим прятаться от обстрелов на Западную Украину. Но большой погоды они не делают.

В то же время, мужчины, которые не могут выехать из страны, далеко не всегда могут вернуться домой - из-за военных действий.

В итоге они вынуждены селиться дальше на запад Украины, где уже острая нехватка жилья и космические цены на аренду самых "убитых" квартир. И если начнутся атаки на другие украинские города или штурм Киева, новым потокам внутренних переселенцев будет вообще негде жить.

И здесь возможность уехать за рубеж могла бы освободить жилищный фонд для тех, кто в нем будет больше нуждаться. Чтобы с гарантией разместить хотя бы женщин и детей, которые не смогут выехать за рубеж.