Советник главы МВД Вадим Денисенко в комментарии "Стране" заявил, что комплекс налоговых послаблений, принятый сегодня Верховной Радой, не сработает, если не изменить всю экономическую модель Украины на ближайшие месяцы.

"Парламент сегодня принял закон об уменьшении налогообложения. Это правильно, но это вишенка на торте. Все эти либеральные истории не сработают в нынешних условиях. Налоговые льготы для спокойной страны, когда все хорошо и ты планируешь на 10 лет вперед - это очень хорошо. Но в моменте, когда ты должен мыслить категорией +1 день, такие послабления просто не дадут эффект для экономики", - уверен Вадим Денисенко.

Он акцентирует на трех ключевых проблемах, которые требуют внимания властей.

Первое - падение ВВП, которое, по прогнозам Денисенко, составит не менее 20% в этому году из-за войны. Плюс к этому, уничтожение городов, инфраструктуры и т.д.

"Второе - в связи с перекрытием Азовского и Черного моря у нас фактически минимизирован экспорт - он падает кратно. А значит, в государство не заходит валютная выручка, плюс есть огромная проблема с оборотными средствами предприятий. Третье - мы не понимаем перспективы посевной кампании. По оптимистичному сценарию, будет посеяно 60%, по пессимистичному - значительно меньше. Помимо зерна, неясны перспективы и экспорта в целом - руды, металла, железа и т.д.", - анализирует Вадим Денисенко.

По его словам, на фоне этих проблем Украине пора как можно скорее переходить к экономике военного времени.

На практике это означает временный отказ от длительных тендерных процедур и переход к режиму ручного управления государством.

"Все страны мира, которые проходили нечто подобное, некоторое время провели в режиме ручного управления - без всех этих условностей в виде нашего "Прозорро", тендеров и т.д. К сожалению, мы до сих пор живем в ситуации, когда "а что скажет НАБУ, как на это посмотрят проверяющие органы, почему не провели через "Прозорро" какие-то закупки"… А у нас нет на это времени. Ситуация в стране меняется каждую минуту. Каждый день мы живем по сути уже в новом государстве. Наша задача сейчас - перейти на рельсы ручного управления", - считает Вадим Денисенко.

Советник главы МВД утверждает, что государство сейчас должно сосредоточиться на четырех важных направлениях: оборона, продовольственно-товарная безопасность, помощь экспорту и создание возможностей для функционирования экономики на подконтрольных территориях. Это и перевозка целых предприятий, и обеспечение беженцев работой, жильем.

Ближайшие три месяца, по мнению Денисенко, у исполнительной власти других вопросов не будет существовать.

"Это четыре кита, на которых должно сейчас сосредоточиться государство. Все остальное - да простят меня культура, образование и прочие, - идет по остаточному принципу. После того, как мы обеспечим жизнедеятельность государства, через полгода мы вернёмся к нормальной жизни. Но управлять страной во время войны в нынешних либеральных моделях - это просто бред сивой кобылы. Это должно делаться в ручном режиме, причем в очень быстром. У нас нет сейчас времени проводить тендеры по 40 дней, чтобы решить какой-то насущный вопрос", - отмечает Вадим Денисенко.

Ключевая задача государства, а именно исполнительной власти Украины сегодня - стать этой структурой ручного управления, которая в очень краткий промежуток времени занимается макроменеджментом, считает эксперт.

На вопрос "Страны", не приведет ли такая модель ручного управления к разгулу коррупции на закупках, Денисенко ответил: "А что, у нас сейчас коррупции нет? Или у нас продолжается коррупция на тендерах и при этом ничего не решается, или мы уже сейчас в ручном режиме начнем кардинально решать целый перечень важных вопросов".