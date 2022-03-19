Народный депутат Ирина Геращенко раскритиковала украинские власти за то, что несмотря на предупреждения Запада, подготовка к войне не велась заблаговременно.

Пост с критикой она опубликовала в Facebook и добавила, что решилась на него "после заявлений Банковой о том, что во всем виноваты НАТО и евроатлантический курс Украины".

Геращенко раскритиковала правительство, которое, по ее словам, прячется на Западной Украине. И заявила, что не стоит воспринимать решение представителей власти просто остаться в Киеве как геройство.

На пост Ирины Геращенко отреагировал советник главы МВД Антон Геращенко. Он заявил, что "не время раскачивать лодку" и добавил, что у нардепа и ее партии нет морального права критиковать власть.

Геращенко напомнил об обещании Порошенко закончить АТО за считанные часы. А также написал, что несмотря на лозунг "Армия, мова, вира" за время президентства Порошенко в Украине не было построено ни одного производства патронов, снарядов и мин.

Ранее "Страна" сообщала, что спикер Рады намекнул, что из Конституции могут убрать пункт о стремлении Украины в НАТО.

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