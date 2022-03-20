Газета Financial Times опубликовала отдельные пункты, по которым Украина и Россия могут договориться для остановки войны (помимо нейтрального статуса).

Эти пункты касаются "денацификации", которой требует Москва.

"Вероятно Киев пойдет на символические уступки, запретив определенные группы или изменив наименования улиц, названных в честь украинских партизан, которые вместе с нацистской Германией воевали против СССР во Второй мировой войне", - заявили изданию FT два человека, знакомые с ходом переговоров.

Россия также, вероятно, смягчит требование сделать русский язык вторым государственным - если Киев отменит законы, ограничивающие его использование.

Ранее было известно, что Киев и Москва продвинулись по вопросам внеблокового статуса Украины. Теперь же пошли инсайды о том, какие могут быть варианты по другим требованиям Путина к Украине.

Напомним, в Турции сегодня уже заявили, что началось "сближение" позиций Киева и Москвы. Впрочем, из России и Украины подтверждений этого пока не поступало (кроме возможного компромисса по внеблоковому статусу).

В Украине уже 25-й день продолжается война. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

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