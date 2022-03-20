Президент Украины Владимир Зеленский заявил в воскресенье, 20 марта, что он "готов к переговорам» с президентом России Владимиром Путиным, но предупредил, что если они потерпят неудачу, "это будет означать, что это третья мировая война".

Об этом сообщает CNN.

"Я готов к переговорам с ним. Я был готов в течение последних двух лет. И я думаю, что без переговоров мы не сможем положить конец этой войне", - сказал Зеленский.

"Я думаю, что мы должны использовать любой формат, любой шанс, чтобы иметь возможность переговоров, возможность поговорить с Путиным. Но если эти попытки не увенчаются успехом, это будет означать, что это третья мировая война", - добавил он.

Кроме того, Зеленский призвал к дальнейшим переговорам в последние дни, поскольку вторжение России в Украину приближается к четвертой неделе. В видеообращении, опубликованном в субботу, он призвал к переговорам "без промедления", предупредив, что в противном случае потери России будут "огромными".

"Мы всегда настаивали на переговорах. Мы всегда предлагали диалог, предлагали мирные решения. И я хочу, чтобы все меня сейчас услышали, особенно в Москве. Пришло время встретиться. Время поговорить. Пришло время восстановить территориальную целостность и справедливость для Украины", - сказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что если бы Украина "была членом НАТО, война бы не началась".

"Я хотел бы получить гарантии безопасности для своей страны, для своего народа. Если члены НАТО готовы видеть нас в альянсе, то сделайте это немедленно. Потому что люди гибнут ежедневно", - сказал он, добавив при этом что он благодарен за помощь, оказанную НАТО с начала вторжения.

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