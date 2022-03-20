Британская газета The Sunday Times пишет, что противостояние США и России из-за войны в Украине вышло на уровень прямого конфликта двух стран. При этом, утверждает издание, во многом отношения двух стран продиктованы тем, что произошло между ними в прошлом, и чтобы понять Путина, нужно знать, что именно он помнит.

Утверждается, что речь идет в том числе об Аляске, которую Россия продала Америке ещё в XIX веке.

"Война в Украине приблизила лиц, принимающих решения в Вашингтоне и Москве, к прямому конфликту, возможно больше, чем когда-либо со времени кубинского ракетного кризиса 1962 года. Мы пришли к выводу, что война между этими двумя ядерными державами невозможна, а тем более маловероятна. Мы также забыли большую часть прошлого между Россией и Соединенными Штатами, в то время как Россия, особенно ее лидеры, — нет. Чтобы понять мотивы и действия Путина, нам нужно знать, что он помнит", - пишет The Sunday Times.

Газета утверждает, что история Путина в США начинается в 1800-х годах, когда русские исследователи открыли торговые посты на западном побережье Америки.

Россия продала свою колонию Аляску Соединенным Штатам в 1867 году. Мало кто из американцев помнит об этом, но русские националисты помнят и до сих пор жалуются, что их обманули, сообщает The Sunday Times.

Американская и западная политика в отношении России и ее преемника Советского Союза была непоследовательной, пишет газета.

Она отмечает, что в прошлом веке временами Америка и Советский Союз "становились чем-то вроде странной пары, ссорившейся, но учившейся жить друг с другом".

Когда холодная война подошла к своему мирному концу в 1989 году, Советский Союз исчез, а Соединенные Штаты "расслабились и переключили свое внимание на другое".

"Слишком рано, как оказалось, ибо очень большая Россия осталась", - говорится в статье.

Газета пишет, что в то время как большая часть Вашингтона смотрела в другую сторону, Путин незаметно восстановил характерные черты старого режима с высокоцентрализованным нисходящим правлением, сосредоточенным на одном человеке, "непогрешимом, всемогущем и всемудром лидере".

Отличие путинского режима от старого сталинского заключается в том, что у него нет идеологии, указывающей на лучшее общество, и нет веры в то, что история в конечном итоге пойдет в правильном направлении.

Путин - человек, который спешит восстановить российскую власть, а это означает расширение контроля над тем, что, по его мнению, принадлежит России, прежде всего Украиной, утверждает The Sunday Times.

Также издание пишет, что сегодня Россия становится все более изолированной.

"Подконтрольные государству медиа рассказывают россиянам все более дикие истории об Украине и США, в то время как американцы путают путинский режим и его вторгшиеся армии с русским народом. Есть сообщения о преследованиях русскоязычных на американских улицах. Эта быстрая смена настроений не нова, но она усугубляет трудности в американско-российских отношениях", - сообщает газета.