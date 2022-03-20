Попытка России завоевать Украину может зайти в тупик, поскольку тяжелые потери в живой силе и технике сказываются на российских войсках, которые до сих пор не смогли достичь ни одной из своих первоначальных целей, сообщает со ссылкой на западные официальные лица и военных экспертов The Washington Post.

"Линия фронта почти не сдвинулась за неделю", - говорится в статье.

По мнению аналитиков, при отсутствии существенного прогресса на местах и с учетом масштабов потерь, нанесенных ее рядам, военная кампания России может вскоре стать неустойчивой, когда войска не смогут продвигаться вперед из-за нехватки живой силы, припасов и боеприпасов, пишет газета.

"По их словам, следующие две недели могут сыграть решающую роль в определении исхода всей войны. Если Россия не сможет быстро улучшить свои линии снабжения, ввести подкрепления и поддержать ослабевающий боевой дух войск на местах, ее цели могут оказаться недостижимыми", - сообщает The Washington Post.

"Я не думаю, что украинские силы смогут вытеснить российские войска из Украины, но я также не думаю, что российские силы смогут захватить намного больше территории Украины", - заявил Роб Ли, бывший морской пехотинец США, который сейчас является старшим научным сотрудником Институт исследований внешней политики.

Институт изучения войны в субботу сообщил, что украинские силы потерпели поражение в начальной кампании этой войны и конфликт, в настоящее время зашел в тупик.

Но ситуация может поменяться в случае взятия Россией Мариуполя.

"События на поле боя еще могут повернуться в другом направлении: например, если русским удастся захватить осажденный и отчаявшийся город Мариуполь, высвободив свои силы для поддержки наступления в другом месте", - сообщает газета.

Нынешние трудности россиян открывают возможность того, что украинцы могли бы, по крайней мере, бороться с ними до упора, тем самым оказывая давление на Россию, чтобы она приняла решение путем переговоров, сообщает газета.

"Теперь главный вопрос сместился с того, сколько времени потребуется русским, чтобы завоевать Украину, на вопрос "может ли Украина воевать с Россией до тупика?", - заявил западный чиновник, который говорил на условиях анонимности.