Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что позиции по критическим вопросам на переговорах Украины и России сблизились.

Об этом он сказал в интервью Hurriyet.

"Наблюдается сближение позиций обеих сторон по важным и критическим вопросам. В частности, мы видим, что они почти совпадают по первым четырем пунктам. Некоторые вопросы нужно решать на уровне руководителей", - сказал он.

В то же время глава МИД Турции подчеркнул, что если стороны не отступят от нынешних позиций, есть надежда на прекращение огня.

"Есть открытые каналы между лидерами. Это теперь известно", - добавил он.

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