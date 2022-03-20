Советник главы МВД Украины Вадим Денисенко рассказал, что войска России подходят к нашей границе и попытаются ее перейти. Об этом он заявил в эфире телемарафона.

Кроме того, по его словам, тот факт, что территорию Украины покинули белорусские дипломаты, является тревожным сигналом.

"Я бы сейчас оценивал ситуацию возможности введения Беларуси в военный конфликт как 60 на 40. Еще неделю назад было 40 на 60, но все же я думаю, что Лукашенко будет делать все от себя зависящее для того, чтобы не входить в прямые боевые действия белорусской армии. Армия у него относительно небольшая, вся армия белорусов насчитывает примерно 40 тысяч человек. Это вся армия, чтобы мы понимали, включая тылы, госпитали и так далее", - сказал он.

В то же время Денисенко уточнил, что украинские воины готовы достойно встретить противника.

"В принципе, на западе мы готовы к их вторжению, мы готовы к тому, что белорусы могут перейти нашу границу. Но для нас это точно не нужно", - добавил он.

Отметим, вчера все сотрудники белорусского посольства покинули Украину.

Напомним, в Украине уже 25-й день продолжается война. Мы подробно рассказывали обо всех важных событиях предыдущего дня.

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