Посол Беларуси Игорь Сокол заявил, что все одиннадцать сотрудников белорусского посольства покинули Украину.

Об этом Сокол заявил в субботу, 19 марта, пишет издание "Наша Нива".

"Мы въехали 18 марта в 13:30 на пункт пропуска. Я выехал в 20:00, а последний наш сотрудник выехал сегодня в 9:00", - сообщил посол Беларуси.

Напомним, что российские дипломаты покинули Украину 23 февраля. После этого, 24 февраля, началось российское вторжение.

"Лукашенко, правда, заявляет, что Беларусь в войну вступать не будет. Но и россияне накануне вторжения заявляли, что его не будет", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее "Страна" сообщала, что Лукашенко пригрозил "ответом" Украине. Он заявил, что за последнюю неделю с Украины в сторону Беларуси было осуществлено два пуска ракет "Точка-У". И сказал, что "если Украина будет продолжать эскалацию против Беларуси, провоцировать - Минск ответит".

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