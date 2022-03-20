С начала полномасштабного вторжения России в Украину на территории Харьковской области погибло по меньшей мере 266 гражданских, из которых 14 - дети.

Об этом сообщил глава Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

По состоянию на 18:00 19 марта в Харьковской области насчитали 266 жертв среди гражданских, за последние сутки погибли три человека.

Война в Украине продолжается уже 24-й день. "Страна" следит за деблокадой Мариуполя, переговорами с Россией и другими важными вещами в обновляемом материале.

Также мы подробно рассказывали об итогах и главных событиях вчерашнего дня.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о блокаде Мариуполя и о том, как продвигаются переговоры между Украиной и РФ.