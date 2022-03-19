Из десяти одобренных гуманитарных коридоров сегодня, 19 марта, работали восемь. Всего удалось спасти 6 623 украинца, большая часть из которых выехала в Запорожье из Мариуполя.

Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.

Донецкая область:

из Мариуполя в Запорожье по коридору выехали 4 128 человек, из которых 1 172 ребенка;

из Мангуша в Бердянск микроавтобусами были перевезены почти 500 мариупольцев, которые завтра утром смогут выехать автобусами в Запорожье.

"Завтра на площади перед городским спорткомплексом в Бердянске автобусы будут в 09:00. Отправление в Запорожье планируется в 11:00. Также работаем над организацией транспорта для вывоза мариупольцев из Портового, Мелекено и Никольского", - рассказала Верещук.

Киевская область:

из села Бервица в Бровары вывезено500 человек;

из города Буча в поселок Белогородка эвакуировано 320 человек;

из Богдановки в Бровары - 1000 человек;

из Бородянки в Белую Церковь эвакуация не состоялась из-за обстрелов. Автобусы остаются на маршруте и смогут начать эвакуацию завтра утром.

Луганская область:

из Лисичанска в Бахмут выехало 160 человек;

из Северодонецка в Бахмут - также 160 человек;

из Рубежного в Бахмут - 45 человек;

из Попасной в Бахмут - 310 человек.

В эти города также были доставлены гуманитарные грузы - продукты и медикаменты.

Херсонская область: на полпути 14 грузовиков с гумпомощью для городов были остановлены оккупационными войсками. Доставка гуманитарных грузов не состоялась.

"Завтра мы планируем маршруты эвакуации для населенных пунктов Киевской области, продолжение эвакуации мариупольцев в Запорожье и доставку гуманитарных грузов в Харьковской области", - рассказала Верещук.

Напомним, в течение сегодняшнего дня, 18 марта, из горячих точек удалось вывезти около 13 тысяч человек по нескольким направлениям.

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