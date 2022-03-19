Сегодня из 10 зеленых коридоров сработали 8. Под Херсоном войска РФ сорвали доставку гуманитарного груза
Из десяти одобренных гуманитарных коридоров сегодня, 19 марта, работали восемь. Всего удалось спасти 6 623 украинца, большая часть из которых выехала в Запорожье из Мариуполя.
Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.
Донецкая область:
- из Мариуполя в Запорожье по коридору выехали 4 128 человек, из которых 1 172 ребенка;
- из Мангуша в Бердянск микроавтобусами были перевезены почти 500 мариупольцев, которые завтра утром смогут выехать автобусами в Запорожье.
"Завтра на площади перед городским спорткомплексом в Бердянске автобусы будут в 09:00. Отправление в Запорожье планируется в 11:00. Также работаем над организацией транспорта для вывоза мариупольцев из Портового, Мелекено и Никольского", - рассказала Верещук.
Киевская область:
- из села Бервица в Бровары вывезено500 человек;
- из города Буча в поселок Белогородка эвакуировано 320 человек;
- из Богдановки в Бровары - 1000 человек;
- из Бородянки в Белую Церковь эвакуация не состоялась из-за обстрелов. Автобусы остаются на маршруте и смогут начать эвакуацию завтра утром.
Луганская область:
- из Лисичанска в Бахмут выехало 160 человек;
- из Северодонецка в Бахмут - также 160 человек;
- из Рубежного в Бахмут - 45 человек;
- из Попасной в Бахмут - 310 человек.
В эти города также были доставлены гуманитарные грузы - продукты и медикаменты.
Херсонская область: на полпути 14 грузовиков с гумпомощью для городов были остановлены оккупационными войсками. Доставка гуманитарных грузов не состоялась.
"Завтра мы планируем маршруты эвакуации для населенных пунктов Киевской области, продолжение эвакуации мариупольцев в Запорожье и доставку гуманитарных грузов в Харьковской области", - рассказала Верещук.
Напомним, в течение сегодняшнего дня, 18 марта, из горячих точек удалось вывезти около 13 тысяч человек по нескольким направлениям.
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