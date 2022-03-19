Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, как будут работать зеленые коридоры в субботу, 19 марта. Сегодня всего согласовано 10 гумкоридоров:

Донецкая область:

из Мариуполя в Запорожье. Выехала колонна автобусов для перевозки людей из Бердянска в Запорожье. Также в сторону Бердянска выехали фуры с продуктами для помощи мариупольцам в Бердянске. Также оказывается помощь мариупольцам, которые оказались в городе Мангуш (они туда идут пешком) – оттуда их увезут в Бердянск.

Киевская область:

из села Бервица к Броварам. Люди должны самостоятельно выйти, перейти реку Трубеж в сторону улицы Радгоспной, там будут ждать автобусы. Это объявление касается жителейтаких населенных пунктов: Бервица, Мокрец, Заворичи, Калита, Семиполки, Рожны, Пуховка, Зазимье, Бровары.

из Бучи в Белогородку (жители Бучи, Ворзеля, Михайловки, Рубежовки, Забучья, Дмитровки, Капитановски, Стоянки, Гореничей, Белогородки);

из Богдановки в Бровары (Богдановка, Новобогдановка, Рудня, Летки, Рожны, Пуховка, Зазимье, Бровары);

из Бородянки в Белую Церковь (Бородянка, Песковка, Белая Криница, Кочелев, Брусилов, Фастов, Белая Церковь);

Луганская область:

В Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Попасную и Бахмут планируется доставка гуманитарного груза, а также автобусов для эвакуации населения.

Херсонская область:

14 фур гумпомощи поедут в Херсон.

Также Верещук напомнила номера Информационного бюро: 16-48 и 044-287-81-65. Она просит звонить туда, если у украинцев есть информация о пленных или пропавших без вести.

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