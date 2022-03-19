10 коридоров и 14 фур гумпомощи в Херсон. Верещук рассказала про работу зеленых коридоров 19 марта
Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, как будут работать зеленые коридоры в субботу, 19 марта. Сегодня всего согласовано 10 гумкоридоров:
Донецкая область:
- из Мариуполя в Запорожье. Выехала колонна автобусов для перевозки людей из Бердянска в Запорожье. Также в сторону Бердянска выехали фуры с продуктами для помощи мариупольцам в Бердянске. Также оказывается помощь мариупольцам, которые оказались в городе Мангуш (они туда идут пешком) – оттуда их увезут в Бердянск.
Киевская область:
- из села Бервица к Броварам. Люди должны самостоятельно выйти, перейти реку Трубеж в сторону улицы Радгоспной, там будут ждать автобусы. Это объявление касается жителейтаких населенных пунктов: Бервица, Мокрец, Заворичи, Калита, Семиполки, Рожны, Пуховка, Зазимье, Бровары.
- из Бучи в Белогородку (жители Бучи, Ворзеля, Михайловки, Рубежовки, Забучья, Дмитровки, Капитановски, Стоянки, Гореничей, Белогородки);
- из Богдановки в Бровары (Богдановка, Новобогдановка, Рудня, Летки, Рожны, Пуховка, Зазимье, Бровары);
- из Бородянки в Белую Церковь (Бородянка, Песковка, Белая Криница, Кочелев, Брусилов, Фастов, Белая Церковь);
Луганская область:
- В Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Попасную и Бахмут планируется доставка гуманитарного груза, а также автобусов для эвакуации населения.
Херсонская область:
- 14 фур гумпомощи поедут в Херсон.
Также Верещук напомнила номера Информационного бюро: 16-48 и 044-287-81-65. Она просит звонить туда, если у украинцев есть информация о пленных или пропавших без вести.
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