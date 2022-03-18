Президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение.

Главное из его выступления:

Зеленский уверен, что Россия на этой войне погрузится в "лихие девяностые". "Такой будет цена войны против Украины. Это будет болезненное падение и они его почувствуют, даже несмотря на опиум для народа от пропагандистов". Мы станем членом ЕС, но "жизнь будет другой, для многих без тысяч сердец, остановленных войной". Под обстрелами Киев, Львов, Житомирщина, Харьков, Чернигов, Северодонецк, Краматорск, Мариуполь. "Сколько можем - сбиваем ракеты, самолеты, вертолеты, и это при том, что у нас нет адекватного противоракетного оружия". "Будем еще громче напоминать европейским лидерам, что это будет их моральным поражением, если Украина не получит передового оружия. "Российские ракеты не упадут от дробовиков, которыми некоторые пытаются подменить важные поставки", - сказал он. Сегодня Зеленский планирует пообщаться с Урсулой фон дер Ляйен, Шарлем Мишелем, Борисом Джонсоном. Тематика - конкретные шаги, которые дадут сил не только для обороноспособности Украины, но и для экономики. Зеленский заявил, что с партнерами договорились о 300 миллионах макрофинансовой помощи дополнительно к тем, которые уже были оказаны и обсуждается следующий пакет санкций против РФ "достаточно весомый, чтобы они поняли, что каждая бомба имеет свою цену". "Нужно чтобы все западные компании ушли с российского рынка и не прикрывали дешевым пиаром свою жажду к прибыли несмотря на кровь и военные преступления, как это делает Нестле или Ашан", - добавил Зеленский. Согласованы гуманитарные коридоры в Сумской, Донецкой, Харьковской областях. "Из блокадного Мариуполя в Запорожье - особенно сложно. Оккупанты делают все, чтобы усложнить движение людей и не допустить гуманитарные грузы в город. Это откровенный террор. Но мы пытаемся, делаем все возможное", - заявил он. Сложная ситуация в Харьковской области. "Оккупанты не прекращают попыток уничтожить Изюм, издеваются над людьми в Балаклее. Наша команда делает все, чтобы организовать действующий гуманитарный коридор в эти города", - сказал Зеленский. Зеленский подписал Указ про присвоение государственных наград 138 военнослужащим. В частности, орденом Богдана Хмельницкого второй степени наградил Сырского Александра Станиславовича - командующего Сухопутных войск, руководителя обороны Киева. Благодаря ему, по словам Зеленского, освободили 30 населенных пунктов, которые были временно оккупированы. Также наградил майора Мазурока Тараса Леонидовича - командира танкового батальона, который защищая Донецкую область "нанес ощутимые потери врагу и существенно остановил его продвижение". Кроме того, была награждена орденом за мужество третьей степени сержант Нуца Руслана Васильевна, старший боевой медик - лично участвовала в эвакуации раненных с Водяного, Широкиного, Мариуполя. Благодаря ей был спасен 31 защитник.

Напомним, война в Украине продолжается уже 23-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте, эвакуацией и переговорами в обновляемом материале.

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