Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведенном разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По его словам, ответ Еврокомиссии по заявке Украины на членство в Евросоюзе будет готов в течение нескольких месяцев.

Об этом Зеленский написал у себя в Твиттер.

"У меня был содержательный разговор с президентом ЕК. Заключение ЕС по заявке Украины на членство в ЕС будет подготовлено в течение нескольких месяцев. Правительство Украины и ЕК проинструктированы. Двигаемся к нашей стратегической цели вместе", - написал он.

Напомним, пока что конкретики от Евросоюза нет. На прошедшем на днях саммите в Версале страны Евросоюза так и не утвердили процедуру ускоренного предоставления Украине членства в ЕС. А вопрос рассмотрения заявки Украины перевели на Еврокомиссию.

В целом комментарии европейских лидеров свелись к тезису "перспектива вступления есть, но нужно пройти немалый путь реформ". Это явно не та реакция, которую ожидала от своих союзников руководство воюющей Украины.

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