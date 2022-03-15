Евросоюз не стал запрещать импорт из России икры и водки в рамках четвертого пакета санкций из-за ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщает Еврокомиссия, пишет ТАСС.

"Распространяется ли запрет Евросоюза на предметы роскоши и на импорт из России, например икру или водку?" - уточняется в сообщении на сайте Еврокомиссии.

"Нет, данный пакет санкций направлен на то, чтобы лишить Россию доступа к предметам роскоши ЕС", - указано в ответе.

Напомним, что 11 марта власти США заявили о запрете импорта водки, морепродуктов и алмазов из России в качестве ответных мер на вторжение России в Украину.

Ранее "Страна" сообщала, что в Евросоюзе подписали указ, который положил конец экспорту предметов роскоши любому лицу, находящемуся в Российской Федерации.

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