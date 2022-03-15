Новые антироссийские санкции ЕС предусматривают запрет на новые инвестиции в сфере энергетики РФ, исключения сделаны для мирного атома и транспортировки энергоресурсов в Евросоюз. Об этом заявляют в Еврокомиссии.

Также новые санкции ЕС включают запрет на любые сделки с некоторыми российскими госпредприятиями.

Кроме того, ЕС запретит европейским рейтинговым агентствам присваивать рейтинги России и российским компаниям, сообщает Еврокомиссия.

ЕС введет запрет на импорт определенных стальных изделий, это может повлечь потерю Россией экспортных доходов в 3,3 млрд евро, сообщила Еврокомиссия.

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