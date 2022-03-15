Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква рассказал, что быстрого ответа от Евросоюза на заявку Киева о вступлении не будет.

После начала войны с Россией Украина подавала заявку на ускоренное принятие в Евросоюз. В ЕС приняли ее к рассмотрению, но позже заявили, что нужно сперва дождаться окончания войны.

Напомним, что Зеленский сегодня, 15 марта, заявил, что Украину не возьмут в НАТО.

Ранее "Страна" сообщала, что в Европейской комиссии заявили о том, что со временем Украина должна вступить в Евросоюз.

15 марта 2022 года идет двадцатый день войны. В нашем онлайне — главное об обстановке в городах Украины и на фронтах.

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Какими трагическими событиями запомнился день вчерашний — в материале "Мощный обстрел Донецка, удары по Киеву и угроза Кривому Рогу".

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что означает для прав украинцев военное положение, которое действует сейчас.