Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что в руководстве ЕС нет консенсуса в вопросе статуса Украины как кандидата на вступление в ЕС, поэтому решения пока по этому вопросу принято не было.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Мы готовы дать перспективу и начать процедуру. Я бы хотел, чтобы Украина получила статус кандидата уже сейчас. Это была задача максимум, но это невозможно получить сейчас, но мы вернемся к этому вопросу", - заявил Науседа.

Ранее о том, что преждевременно говорить о вступлении Украины в ЕС говорил и премьер-министр Бельгии Александр де Кро. Де Кро предложил приглашать Украину на европейские саммиты, но без права голоса на них, заявив, что прежде чем вступать в ЕС, Украине следует пройти ряд реформ.

"Страна" рассказывала о том, что накануне лидеры ЕС приняли декларацию об Украине, в которой ничего не сказано о статусе кандидата на членство.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 11 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров вчера провели в Турции переговоры, однако стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

Также мы подробно рассказывали об итогах этого дня: переговорах Лаврова и Кулебы в Турции, ситуации на фронте, а также возможных вариантах развития событий.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что на самом деле сейчас происходит на Чернобыльской АЭС, которую контролируют войска РФ и об обесточивании которой на днях сообщали в "Укрэнерго".